Переселенец из Харькова о жизни в городе во время войны

Сейчас он как город-призрак. Об этом в рамках проекта СВОИ журналистам 24 канала рассказал переселенец Владислав Любченко .

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Он говорит, что сначала Харьков кажется городом-призраком, впрочем, уже на третий день становится "все нормально". По его словам, выходишь из дома и едешь на авто по делам, не считаешься, что что-то стучит. Во время последнего визита Владислава в Харьков были слышны взрывы ночью, но они почти не просыпались от этого.

Переселенец вспомнил и о комендантском часе, в частности, сравнил его во Львове и Харькове. Да, если во Львове комендантский час есть, но еще можно кого-то увидеть на улицах, то в Харькове, если ты в половине 23 на улице, то даже можешь поймать пулю.

Владислав добавил, что это другой мир – военный, на улице больше военных машин, чем гражданских .

У всех изменились ценности и мировоззрение. Помню, когда мы приняли решение вывозить бизнес, я позвонил другу, возглавлявшему наш волонтерский штаб в Харькове, и сказал: "Слушай, у нас там много волонтеров, более 30 человек. Можешь попросить, чтобы они помогли вывезти товар, упаковать его . Я заплачу за это деньги". А он ответил: "Нам деньги сейчас не нужны, нужна еда, топливо, медикаменты. И деньги здесь ничего особо не стоят",

– говорит Владислав.

Он добавил, что у всех сильно изменилось мировосприятие, переоценка действительности прошла.

Также бизнесмен рассказал одну из историй, очевидцем которой стал сам. Да, он с другом зашли на "Новую почту", куда со временем заходят два украинских военных - один держит прямо в руках, без ремня, автомат Калашникова и так, что палец на спусковом крючке, то есть наготове. Когда ребята пропустили их без очереди, те забрали посылку, что-то шутя между собой, и никто уже на это не обращает внимания.

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