Переселенець з Харкова про життя в місті у час війни

Зараз воно як місто-привид. Про це у рамках проєкту СВОЇ журналістам 24 каналу розповів переселенець Владислав Любченко.

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Він каже, що спершу Харків здається містом-привидом, втім, вже на третій день стає "все нормально". За його словами, виходиш з дому і їдеш на авто у справах, не зважаєш, що щось гупає. Під час останнього візиту Владислава до Харкова було чутно вибухи вночі, але вони майже не прокидались від цього.

Переселенець згадав й про комендантську годину, зокрема, порівняв її у Львові та Харкові. Так, якщо у Львові комендантська година є, але ще можна когось побачити на вулицях, то у Харкові, якщо ти о пів на 23 на вулиці, то навіть можеш спіймати кулю.

Владислав додав, що це інший світ – військовий, на вулиці більше військових машин, ніж цивільних.

У всіх змінились цінності та світогляд. Пам'ятаю, коли ми прийняли рішення вивозити бізнес, я подзвонив другу, який очолював наш волонтерський штаб у Харкові, і сказав: "Слухай, у нас там багато волонтерів, понад 30 людей. Можеш попросити, щоб вони допомогли вивезти товар, запакувати його. Я заплачу за це гроші". А він відповів: "Нам гроші зараз не потрібні, потрібна їжа, паливо, медикаменти. І гроші тут нічого особливо не варті",

– каже Владислав.

Він додав, що у всіх дуже змінилося світосприйняття, переоцінка дійсності пройшла.

Також бізнесмен розповів одну з історій, очевидцем якої став сам. Так, він з другом зайшли на "Нову пошту", куди згодом заходять два українські військові – один тримає просто в руках, без ременя, автомат Калашникова і так, що палець на спусковому гачку, тобто напоготові. Коли хлопці їх пропустили без черги, ті забрали посилку, щось жартуючи між собою, і ніхто вже на це не звертає увагу.

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