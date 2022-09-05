Об этом 24 каналу рассказал председатель Украинского института национальной памяти в 2014 – 2019 годах Владимир Вятрович. По его словам, в мире действительно развивается определенный космополитизм в экономике и инфраструктуре, способствующий еще большему сотрудничеству между государствами.

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Национальные государства не исчезнут со временем

Однако он убежден, что национальные государства ни в коем случае не исчезнут. Именно они являются наиболее оптимальным способом организации общества и главной гарантией существования демократии как формы правления. Другие формы правления, такие как авторитаризм, влекут к себе имперские замашки и попытки восстановить империю, что и произошло в россии.

Национальные государства не исчезнут. Они будут делать разные интеграции друг с другом, но каждая из них останется чем-то уникальным. ЕС является организацией государств, имеющих определенную общую "рамку", но каждое из них пытается сохранить свою уникальность. Ибо именно эта уникальность интересна миру,

– отметил Вятрович.

Он убежден, что концепция национального государства является отличным "антидотом" против российской имперскости. Видно, что весь украинский народ сплотился, чтобы дать отпор оккупантам.

Вятрович подчеркивает, что россия перестанет быть угрозой для Украины и мира только тогда, когда на ее месте появятся национальные демократические государства тех народов, которые до сих пор находятся порабощенными россиянами.

Вятрович о том, исчезнут ли национальные государства в будущем: смотрите видео

Напомним, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина подписала с Евросоюзом сразу 5 соглашений. Они приближают наше государство к членству в ЕС. Эти соглашения являются важнейшим элементом в двухлетнем плане евроинтеграции Украины.