Про це 24 каналу розповів голова Українського інституту національної пам'яті у 2014 – 2019 роках Володимир В'ятрович. За його словами, у світі справді розвивається певний космополітизм в економіці та інфраструктурі, який сприяє ще більшій співпраці між державами.

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Національні держави не зникнуть з часом

Однак він переконаний, що національні держави в жодному випадку не зникнуть. Саме вони є найоптимальнішим способом організації суспільства та головною гарантією існування демократія як форми правління. Інші форми правління, такі як авторитаризм, тягнуть до себе імперські замашки та спроби відновити імперію, що й сталося в росії.

Національні держави не зникнуть. Вони будуть робити різні інтеграції одна з одною, але кожна з них залишиться чимось унікальним. ЄС є організацією держав, які мають певну спільну "рамку", але кожна з них намагається зберегти свою унікальність. Бо саме ця унікальність є цікавою для світу,

– зазначив В'ятрович.

Він переконаний, що концепція національної держави є чудовим "антидотом" проти російської імперськості. Видно, що весь український народ згуртувався, щоб дати відсіч окупантам.

В'ятрович наголошує, що росія перестане бути загрозою для України та світу лише тоді, коли на її місці постануть національні демократичні держави тих народів, які досі перебувають поневоленими під росіянами.

В'ятрович про те, чи зникнуть національні держави в майбутньому: дивіться відео

Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна підписала з Євросоюзом одразу 5 угод. Вони наближають нашу державу до членства в ЄС. Ці угоди є важливим елементом у дворічному плані євроінтеграції України.