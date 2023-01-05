Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал в эфире 24 Канала. Он отметил, что россиян становится все меньше и их нужно кем-то заменять.

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"Мне сложно сказать, когда в России поймут, что это бесполезная трата человеческого ресурса. У них, пожалуй, жизнь человека не является ценностью, если даже пропагандист Соловьев в эфирах заявляет, что жизнь очень переоценена. Безумная страна", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО не знает, что хватит оккупантам мобилизованных. По его словам, если в России или Беларуси будут закрывать границы для мужчин до 65 лет, то увидим, как будет реагировать общество, если оно там осталось.

"К сожалению, видим, что его там почти нет", – добавил Данилов

Путин хочет компенсировать время

Россияне могут убегать от мобилизации за границу. Данилов считает, что цивилизованные страны не могут принимать из России транспорт. Однако некоторые прикрываются гуманитарными вещами.

"Сейчас проснулся "Красный крест". Они спрашивают, каким оружием воюет Украина. Хочу передать всем тем деятелям, что мы знаем, каким оружием нам воевать. Мы не будем спрашивать ни у кого, чем убивать террористов", – рассказал Данилов.

Он сказал, что сейчас происходят очень многие вещи, которые доказывают, что у Путина большое желание организовать себе переговоры и компенсировать время.

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Россиянам пропагандируют смерть

По мнению Данилова, Кремль придумает, как объяснить необходимость мобилизации, поскольку в направлении пропаганды очень профессиональные люди. Общество убедят – нужно уйти и умереть.

Когда люди сознательно уходят, чтобы умереть неизвестно за что – это полное безумие. Очень тяжело иначе это охарактеризовать. Я бы советовал пропагандисту Соловьеву уйти и умереть за страну, – заявил Данилов.

Граждане страны-оккупантки привыкнут умирать

Как отметил Данилов, россиян не убедит не идти воевать на Новый год в Макеевке, когда мобилизованных взорвали. Он сказал, что подобных случаев было много и это определенно не влияет на граждан страны-оккупантки.

"Единственное, что это было в новогоднюю ночь. Россияне думали, что мы будем отдыхать. Нашим войскам безразлично – они защищают свою землю. Граждане России должны привыкнуть, что их будут просто убивать и никто с их стороны не понесет ответственности", – добавил Данилов.