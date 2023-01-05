Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів в ефірі 24 Каналу. Він зазначив, що росіян стає все менше і їх треба кимось заміняти

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"Мені складно сказати, коли в Росії зрозуміють, що це марна трата людського ресурсу. У них, мабуть, життя людини не є цінністю, якщо навіть пропагандист Соловйов в ефірах заявляє, що життя дуже переоцінене. Божевільна країна", – сказав Данілов.

Секретар РНБО не знає, що вистачить окупантам мобілізованих. За його словами, якщо в Росії чи Білорусі закриватимуть кордони для чоловіків до 65 років, то побачимо, як реагуватиме суспільство, якщо воно там лишилося.

"На жаль, бачимо, що його там майже немає", – додав Данілов

Путін хоче компенсувати час

Росіяни можуть втікати від мобілізації за кордон. Данілов вважає, що цивілізовані країни не можуть приймати з Росії жодного транспорту. Проте дехто прикривається гуманітарними речами.

"Зараз прокинувся "Червоний хрест". Вони запитують, якою зброєю воює Україна. Хочу передати всім тим діячам, що ми знаємо, якою зброєю нам воювати. Ми не питатимемо ні в кого, чим вбивати терористів", – розповів Данілов.

Він сказав, що зараз відбуваються дуже багато речей, які доводять, що Путін має велике бажання організувати собі перемовини й компенсувати час.

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Росіянам пропагують смерть

На думку Данілова, Кремль вигадає, як пояснити необхідність мобілізації, оскільки в напрямку пропаганди дуже фахові люди. Суспільство переконають – треба піти й померти.

Коли люди свідомо йдуть, щоб померти невідомо за що – це повне божевілля. Дуже важко інакше це схарактеризувати. Я б радив пропагандисту Соловйову піти й померти за країну, – заявив Данілов.

Громадяни країни-окупантки звикнуть вмирати

Як зазначив Данілов, росіян не переконає не йти воювати інцидент на Новий рік у Макіївці, коли мобілізованих підірвали. Він сказав, що схожих випадків було багато і це точно не впливає на громадян країни-окупантки.

"Єдине, що це було в новорічну ніч. Росіяни думали, що ми відпочиватимемо. Нашим військам байдуже – вони захищають свою землю. Громадяни Росії мають звикнути, що їх просто вбиватимуть і ніхто з їхнього боку не понесе відповідальності", – додав Данілов.