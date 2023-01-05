Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, російська влада найближчим часом може оголосили нову хвилю мобілізації.

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Адже цього вимагає ситуація на фронті в Україні, яка складається не на користь країни-агресорки.

У Росії немає варіантів, тому що попередні мобілізовані закінчаться через 2 місяці. І Кремлю знадобляться нові, а їх ще потрібно встигнути підготувати,

– сказав Шейтельман.

Росії потрібно проводити мобілізацію у найближчі тижні

Політтехнолог нагадав, що під час так званої часткової мобілізації, яку Владімір Путін оголосив у вересні минулого року, мобілізованих відправляли на фронт майже одразу. Росіяни, які потрапили у полон до ЗСУ, розповідали, що від призову до відряджання на поле бою минало не більше тижня.

Зараз російська влада хоче цього уникнути. А для цього їм потрібно проводити мобілізацію у найближчі тижні. Якщо вони затягнуть і зроблять це через 2 – 3 місяці, то у них закінчаться теперішні мобілізовані і знову доведеться нових одразу ж відправляти на фронт,

– сказав політтехнолог.

Він додав, що Кремлю за великим рахунком все одно. Однак, ймовірно, російська влада хоче досягнути певної ефективності. До того ж, за словами Шейтельмана, зараз у Росії пустують військкомати, тож їх потрібно забезпечити роботою.

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Чи ліквідація мобілізованих у Макіївці вплине на настрої росіян

Тим часом у російських містах пройшли траурні мітинги за загиблими росіянами, які готувалися вбивати українців і були знищені у профтехучилищі в окупованій Макіївці на Донеччині. Зокрема, там загинули російські мобілізовані з Самари.

За словами Шейтельмана, факти масових смертей з часом можуть змінити ставлення росіян до мобілізації.

Є надія, що у тій же Самарі та області можуть початися нехай і не протести, а хоча б щось. І, можливо, не зараз, а коли почнеться новий призов. Певне невдоволення поступово може виникнути,

– зазначив політтехнолог.

Водночас якщо випадки протестів проти нової хвилі мобілізації й виникнуть, то це може обмежитися окремими регіонами. Шейтельман вважає, що навряд чи протестні настрої перекинуться одразу на інші області Росії.

"Росія – централізована держава. У них немає горизонтальних зв'язків між регіонами. Тобто будь-які 2 регіони між собою не пов'язані, а все вирішується лише через Москву", – сказав політтехнолог.

Він додав, що ще за радянських часів система свідомо будувалася саме таким чином, аби всі питання вирішувалися саме у столиці. Тому росіяни навіть не знають, що відбувається в інших частинах країни.

"З мобілізованих живим точно ніхто не повертався"

У рамках нової мобілізації російська влада може призвати ще кілька сотень тисяч людей. Однак, за словами політтехнолога, низка призовів не нескінченна.

Коли перші мобілізовані не повернулися або повернулися з пораненнями, то вже у наступних мотивація падає. А третіх спробуй потім знайди,

– сказав Шейтельман.

Політтехнолог зауважив, що зараз невідомо ні одного випадку, коли б мобілізований росіянин повертався додому.

"Таких випадків немає. Тобто з мобілізованих живим точно ніхто не повертався. Це дуже важливо. Зі строкової служби поверталися, а з мобілізації – ніхто", – зазначив Шейтельман.

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