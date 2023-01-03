Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. У Міноборони України заявляли, що росіяни налаштовані воювати довго.

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Заяви Буданова й Резнікова – це елемент інформаційної війни

Яковенко зазначив, що синхронні заяви Олексія Резнікова й Кирила Буданова – це елемент інформаційної війни. Їхня мета абсолютно очевидна – кожні 100 громадян Росії, які втечуть з країни – це мінус 100 потенційних солдатів ворожої армії.

Це хороша історія. Щодо закриття кордонів – не знаю. У принципі це був би логічний хід з боку путінського режиму. Зрозуміло, що перша хвиля часткової мобілізації не була ніякою частковою, а була тотальною. Однак там цифри самі за себе говорять – 320 тисяч мобілізовано, понад 1 мільйон втік за кордон,

– зауважив російський опозиційний журналіст.

Оголошення мобілізації не буде

Він продовжив, що оголошення мобілізації не буде, бо вона триває й без того. Вона триватиме й надалі, бо фронт комусь закривати треба, а утилізація російських військових іде шаленими темпами. Оголошувати мобілізацію не будуть, аби зайвий раз не лякати народ.

"Мобілізаційні російські потужності розраховані приблизно на 150 тисяч. Це та кількість людей, яку можуть прийняти російські казарми, полігони тощо. Ось так по 150 тисяч будуть постійно зішкрібати з російського дна й відправляти на фронт", – наголосив Яковенко.

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Путін воює методами 20 століття

За його словами, нині війна 21 століття, а Путін воює методами середини 20 століття. Це гарантована поразка, коли з автоматом Калашникова воювати проти HIMARS, проти дронів тощо. Попри кількість автоматів Калашникова в руках росіян, ситуація буде схожою до того, що сталось у Макіївці.

Поляже 600 людей – значить 600, тисяча – значить тисяча, мільйон зберуть – значить мільйон. У HIMARS вибухової потужності вистачить на мільйон. Ось і вся історія,

– підкреслив російський опозиційний журналіст.

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