Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, российские власти в ближайшее время могут объявить новую волну мобилизации.

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Ведь этого требует ситуация на фронте в Украине, которая складывается не в пользу страны-агрессора.

У России нет вариантов, потому что предыдущие мобилизованные закончатся через 2 месяца. И Кремлю понадобятся новые, а их еще нужно успеть подготовить,

– сказал Шейтельман.

России нужно проводить мобилизацию в ближайшие недели

Политтехнолог напомнил, что во время так называемой частичной мобилизации, которую Владимир Путин объявил в сентябре прошлого года, мобилизованных отправляли на фронт почти сразу. Россияне, попавшие в плен к ВСУ, рассказывали, что от призыва к отправке на поле боя проходило не больше недели.

Сейчас российские власти хотят этого избежать. А для этого им нужно проводить мобилизацию в ближайшие недели. Если они затянут и сделают это через 2 – 3 месяца, то у них закончатся нынешние мобилизованные и снова придется новых сразу отправлять на фронт,

– сказал политтехнолог.

Он добавил, что Кремлю по большому счету все равно. Однако, вероятно, российские власти хотят достичь определенной эффективности. К тому же, по словам Шейтельмана, сейчас в России пустуют военкоматы, поэтому их нужно обеспечить работой.

Стрим Дарии Кудимовой и Михаила Шейтельмана: смотрите полное видео

Повлияет ли ликвидация мобилизованных в Макеевке на настроения россиян

Тем временем в российских городах прошли траурные митинги за погибшими россиянами, которые готовились убивать украинцев и были уничтожены в профтехучилище в оккупированной Макеевке Донецкой области. В частности, там погибли мобилизованные россияне из Самары.

По словам Шейтельмана, факты массовых смертей со временем могут изменить отношение россиян к мобилизации.

Есть надежда, что в той же Самаре и области могут начаться пусть и не протесты, а хоть что-то. И, может быть, не сейчас, а когда начнется новый призыв. Определенное недовольство постепенно может возникнуть,

– отметил политтехнолог.

В то же время, если случаи протестов против новой волны мобилизации и возникнут, то это может ограничиться отдельными регионами. Шейтельман считает, что вряд ли протестные настроения перебросятся сразу на другие области России.

"Россия – централизованное государство. У них нет горизонтальных связей между регионами. То есть любые 2 региона между собой не связаны, а все решается только через Москву", – сказал политтехнолог.

Он добавил, что еще в советское время система сознательно строилась именно таким образом, чтобы все вопросы решались именно в столице. Поэтому россияне даже до конца не знают, что происходит в других частях страны.

"Из мобилизованных живым точно никто не возвращался"

В рамках новой мобилизации российские власти могут призвать еще несколько сотен тысяч человек. Однако, по словам политтехнолога, ряд призывов не бесконечен.

Когда первые мобилизованные не вернулись или вернулись с ранениями, то уже в последующих мотивация падает. А третьих попробуй потом найди,

– сказал Шейтельман.

Политтехнолог заметил, что сейчас неизвестно ни одного случая, когда мобилизованный россиянин возвращался домой.

"Таких случаев нет. То есть из мобилизованных живым точно никто не возвращался. Это очень важно. Из срочной службы возвращались, а по мобилизации - никто", - отметил Шейтельман.

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