Ведь для отражения таких атак применяется максимум вооружения из систем противовоздушной, противоракетной обороны. Это 24 Каналу отметил генерал-лейтенант в отставке, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.

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"Это означает, что действуют зенитно-артиллерийские, зенитно-ракетные комплексы, истребители с ракетами "воздух-воздух". В частности, могут и F-16, у них есть вооружение для уничтожения крылатых ракет и "Шахедов". Действуют мобильные группы, а также подразделения радиоэлектронной борьбы по воздушным целям", – объяснил он.

К слову, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко предположил, что Россия ведет подготовку для нанесения масштабного удара по территории Украины. По его словам, захватчики будут бить по гражданской инфраструктуре, в частности, энергетической.

Работа для отражения атак

Игорь Романенко отметил, что это большая нагрузка на систему управления. Поэтому тем, кто обслуживает наши пункты управления, нужно разобраться с тем, как проводить распределение, обеспечивать безопасность действий истребителей, чтобы не допустить огня по ним. Начиная с дальних подступов, должны работать ПВО, истребители, далее – зенитно-ракетные комплексы.

Когда ближе подходят средства воздушного нападения, включаются зенитно-ракетные комплексы средней и большой дальности, затем – ближней дальности, зенитно-артиллерийские комплексы, работа мобильных групп. Здесь уже работают подразделения радиоэлектронной борьбы по воздушным целям. Очень тяжелая работа может быть во время такой массированной атаки,

– подчеркнул генерал-лейтенант в отставке.