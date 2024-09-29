Адже для відбиття таких атак застосовується максимум озброєння з систем протиповітряної, протиракетної оборони. Це 24 Каналу зауважив генерал-лейтенант у відставці, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко.

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"Це означає, що діють зенітно-артилерійські, зенітно-ракетні комплекси, винищувачі з ракетами "повітря-повітря". Зокрема, можуть і F-16, у них є озброєння для знищення крилатих ракет та "Шахедів". Діють мобільні групи, а також підрозділи радіоелектронної боротьби по повітряних цілях", – пояснив він.

До слова, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко припустив, що Росія веде підготовку для завдання масштабного удару по території України. За його словами, загарбники битимуть по цивільній інфраструктурі, зокрема, енергетичній.

Робота для відбиття атак

Ігор Романенко зазначив, що це велике навантаження на систему управління. Тому тим, хто обслуговує наші пункти управління, потрібно розібратись з тим, як проводити розподіл, забезпечувати безпеку дій винищувачів, щоб не допустити вогню по них. Починаючи з дальніх підступів, повинні працювати ППО, винищувачі, далі – зенітно-ракетні комплекси.

Коли ближче підходять засоби повітряного нападу, вмикаються зенітно-ракетні комплекси середньої та великої дальності, потім – ближчої дальності, зенітно-артилерійські комплекси, робота мобільних груп. Тут вже працюють підрозділи радіоелектронної боротьби по повітряних цілях. Дуже важка робота може бути під час такої масованої атаки,

– підкреслив генерал-лейтенант у відставці.