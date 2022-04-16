Какой-то сатанизм: русским людоедам плевать на Донбасс
Источник:телеграм-канал Дениса Казанского
Так называемый "депутат народного совета" квазиреспублики на Донбассе Владислав Бердичевский в своем телеграм-канале предлагает полностью уничтожить Марьинку и Красногоровку.
Оправдание "там нет мирных жителей" – ложь. Разумеется, они там остались, просто людоедам на них плевать, как плевать на мирных жителей Мариуполя, которых они истребляют тысячами.
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Русские ненавидят Донбасс
Потрясающе. Эти люди постоянно орут про бандеровцев, якобы ненавидящих и притесняющих Донбасс. Но такой концентрированной всепоглощающей ненависти к Донбассу, как у русских и их наемной швали из псевдореспублик, я не встречал ни у кого и никогда.
В Кремле ненавидят Донбасс / Фото Getty Images
Актуально Россия очевидно проигрывает в войне с Украиной
Украинцы – другие
Я не представляю себе украинца, который требовал бы, чтобы ВСУ разбомбили Бучу. Не представляю галичанина, который писал бы "сотрите с лица земли Стрый". А тут собралось целое кодло нелюдей, которое получает удовольствие от уничтожения городов Донбасса и требует еще больше разрушений.
Какой-то сатанизм. Даже не представлял, что такое возможно.
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