Российско-украинская широкомасштабная война по состоянию на субботу, 9 сентября, длится уже 563 сутки. О главных событиях этого дня читайте в материале 24 Канала.
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Членство в ЕС и НАТО
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина будет готова к членству в ЕС через 2 года. В то же время, в НАТО наше государство может вступить еще раньше, по ее словам.
Президент Владимир Зеленский ввел в состав Ставки Верховного главнокомандующего новоназначенного министра обороны Рустема Умерова. Также он будет вовлечен в заседания Совета национальной безопасности и обороны.
Ядерная угроза снова растет
Эксперты МАГАТЭ в очередной раз предупредили о потенциальной угрозе ядерной безопасности из-за эскалации на Запорожской АЭС.
"Общая ситуация на объекте остается крайне нестабильной", – констатировал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Также он отметил, что МАГАТЭ зафиксировало около 20 взрывов в районе атомной станции, контролируемой Россией, в период от 2 до 4 сентября.
Известный историк Тимоти Снайдер встретился с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
Снайдер и Залужный / Фото из соцсети X историка
В издании The Telegraph констатировали, что после выхода России из зерновых соглашений украинские корабли в Черном море находятся под защитой союзников. В частности, Великобритании.