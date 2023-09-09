Российско-украинская широкомасштабная война по состоянию на субботу, 9 сентября, длится уже 563 сутки. О главных событиях этого дня читайте в материале 24 Канала.

К теме Обстрел Сум и Запорожья, ракетный удар по админзданию в Кривом Роге: хронология 562 дня войны

02:50, 9 сентября

Членство в ЕС и НАТО

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина будет готова к членству в ЕС через 2 года. В то же время, в НАТО наше государство может вступить еще раньше, по ее словам.

02:03, 9 сентября

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Ставки Верховного главнокомандующего новоназначенного министра обороны Рустема Умерова. Также он будет вовлечен в заседания Совета национальной безопасности и обороны.

01:51, 9 сентября

Ядерная угроза снова растет

Эксперты МАГАТЭ в очередной раз предупредили о потенциальной угрозе ядерной безопасности из-за эскалации на Запорожской АЭС.

"Общая ситуация на объекте остается крайне нестабильной", – констатировал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Также он отметил, что МАГАТЭ зафиксировало около 20 взрывов в районе атомной станции, контролируемой Россией, в период от 2 до 4 сентября.

00:40, 9 сентября

Известный историк Тимоти Снайдер встретился с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.


Снайдер и Залужный / Фото из соцсети X историка

00:04, 9 сентября

В издании The Telegraph констатировали, что после выхода России из зерновых соглашений украинские корабли в Черном море находятся под защитой союзников. В частности, Великобритании.