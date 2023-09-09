02:50, 9 сентября

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина будет готова к членству в ЕС через 2 года. В то же время, в НАТО наше государство может вступить еще раньше, по ее словам.