02:50, 9 вересня

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна буде готова до членства в ЄС через 2 роки. Водночас до НАТО наша держава може вступити ще раніше, за її словами.