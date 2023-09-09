Російсько-українська широкомасштабна війна станом на суботу, 9 вересня, триває уже 563 добу. Про найголовніші події цього дня читайте у матеріалі 24 Каналу.
До теми Обстріл Сум і Запоріжжя, ракетний удар по адмінбудівлі у Кривому Розі: хронологія 562 дня війни
Членство в ЄС та НАТО
Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна буде готова до членства в ЄС через 2 роки. Водночас до НАТО наша держава може вступити ще раніше, за її словами.
Президент Володимир Зеленський ввів до складу Ставки Верховного головнокомандувача новопризначеного міністра оборони Рустема Умєрова. Також він буде залучений до засідань Ради національної безпеки та оборони.
Ядерна загроза знову зростає
Експерти МАГАТЕ вкотре попередили про потенційну загрозу ядерній безпеці через ескалацію на Запорізькій АЕС.
"Загальна ситуація на об'єкті залишається вкрай нестабільною", – констатував генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Також він зазначив, що МАГАТЕ зафіксувало близько 20 вибухів в районі атомної станції, яку контролює Росія, у період від 2 до 4 вересня.
Відомий історик Тімоті Снайдер зустрівся з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.
Снайдер та Залужний / Фото з соцмережі X історика
У виданні The Telegraph констатували, що після виходу Росії зі зернової угоди українські кораблі в Чорному морі перебувають під захистом союзників. Зокрема, Великої Британії.