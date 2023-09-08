06:08, 8 вересня

Групи ударних БпЛА наближається до Одеси, пишуть Повітряні сили. Загроза залишається актуальною для Ізмаїльського району. Білгород-Дністровський та Одеський райони, спускайтеся в укриття, якщо ви ще не там, закликали в ОВА.