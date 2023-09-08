Про головні новини за 8 вересня, нові воєнні злочини окупантів, успіхи ЗСУ та ситуацію на міжнародній арені у 562 день повномасштабної війни – розповість 24 Канал.

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06:53, 8 вересня

Підрозділами ракетних військ та артилерії уражено 1 склад боєприпасів, 6 артилерійських засобів, 2 пункти управління, 2 зенітно-ракетних комплекси противника.

06:48, 8 вересня

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

06:46, 8 вересня

У Запоріжжі пролунали потужні вибухи під час повітряної тривоги.

06:40, 8 вересня

У Сумах є влучання ракети у приватні будинки в районі Козацького проспекту. Деякі будинки пошкоджені, один – зруйнований. Усім постраждалим надається допомога. Відповідні служби працюють.

06:32, 8 вересня

У Сумах працює ППО. Залишайтеся в укриттях до відбою, повідомили в ОВА.

06:23, 8 вересня

У Сумах було чутно звук вибуху.

06:19, 8 вересня

У Повітряних силах попередили, що чергова група ударних БпЛА рухається у бік Одеси з акваторії Чорного моря.

06:15, 8 вересня

Херсонська, Миколаївська області – є загроза застосування ударних БпЛА.

06:08, 8 вересня

Групи ударних БпЛА наближається до Одеси, пишуть Повітряні сили. Загроза залишається актуальною для Ізмаїльського району. Білгород-Дністровський та Одеський райони, спускайтеся в укриття, якщо ви ще не там, закликали в ОВА.

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