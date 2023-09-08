О главных новостях за 8 сентября, новых военных преступлениях оккупантов, успехах ВСУ и ситуации на международной арене в 562 день полномасштабной войны – расскажет 24 Канал.

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06:53, 8 сентября

Подразделениями ракетных войск и артиллерии поражен 1 состав боеприпасов, 6 артиллерийских средств, 2 пункта управления, 2 зенитно-ракетных комплекса противника.

06:48, 8 сентября

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

06:46, 8 сентября

В Запорожье прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги.

06:40, 8 сентября

В Сумах попадание ракеты в частные дома в районе Казацкого проспекта. Некоторые дома повреждены, один – разрушен. Всем пострадавшим оказывается помощь. Подходящие службы работают.

06:32, 8 сентября

В Сумах работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя, сообщили в ОВА.

06:23, 8 сентября

В Сумах был слышен звук взрыва.

06:19, 8 сентября

В Воздушных силах предупредили, что очередная группа ударных БПЛА двигается в сторону Одессы из акватории Черного моря.

06:15, 8 сентября

Херсонская, Николаевская области – угроза применения ударных БпЛА.

06:08, 8 сентября

Группы ударных БПЛА приближаются к Одессе, пишут Воздушные силы. Угроза остается актуальной для Измаильского района. Белгород-Днестровский и Одесский районы, спускайтесь в укрытие, если вы еще не там, призвали в ОВА.

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