О главных новостях за 8 сентября, новых военных преступлениях оккупантов, успехах ВСУ и ситуации на международной арене в 562 день полномасштабной войны – расскажет 24 Канал.
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Подразделениями ракетных войск и артиллерии поражен 1 состав боеприпасов, 6 артиллерийских средств, 2 пункта управления, 2 зенитно-ракетных комплекса противника.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.
В Запорожье прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги.
В Сумах попадание ракеты в частные дома в районе Казацкого проспекта. Некоторые дома повреждены, один – разрушен. Всем пострадавшим оказывается помощь. Подходящие службы работают.
В Сумах работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя, сообщили в ОВА.
В Сумах был слышен звук взрыва.
В Воздушных силах предупредили, что очередная группа ударных БПЛА двигается в сторону Одессы из акватории Черного моря.
Херсонская, Николаевская области – угроза применения ударных БпЛА.
Группы ударных БПЛА приближаются к Одессе, пишут Воздушные силы. Угроза остается актуальной для Измаильского района. Белгород-Днестровский и Одесский районы, спускайтесь в укрытие, если вы еще не там, призвали в ОВА.
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