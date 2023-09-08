06:08, 8 сентября

Группы ударных БПЛА приближаются к Одессе, пишут Воздушные силы. Угроза остается актуальной для Измаильского района. Белгород-Днестровский и Одесский районы, спускайтесь в укрытие, если вы еще не там, призвали в ОВА.