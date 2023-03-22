Среда, 22 марта – это уже 392 сутки русско-украинской войны. Все самое главное за этот день читайте в материале 24 Канала ниже.

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01:46 Новоназначенного министра образования и науки Оксена Лисового организация "Украинское движение пацифистов" обвинила в плагиате в кандидатской диссертации по философии, которую он защитил в 2012 году.

В случае выявления в его работе нарушений добродетели Оксен Лисовой готов отказаться от ученой степени кандидата наук и в должности министра формировать принципиально новую академическую культуру и культуру образовательного и научного менеджмента,

– прокомментировали в Малой академии наук, возглавляемой Лисовым.