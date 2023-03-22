Среда, 22 марта – это уже 392 сутки русско-украинской войны. Все самое главное за этот день читайте в материале 24 Канала ниже.
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Украинские воины уже больше года защищают наше государство от захватчиков и не дают им возможности воплотить в жизнь планы Путина. Самым горячим участком по всей линии фронта остается Бахмутское направление.
Среда, 22 марта – это уже 392 сутки русско-украинской войны. Все самое главное за этот день читайте в материале 24 Канала ниже.
Смотрите также Визит премьера Японии в Украину, кадровые изменения в правительстве: хронология 391 дня войны