Середа, 22 березня – це уже 392 доба російсько-української війни. Усе найголовніше за цей день читайте у матеріалі 24 Каналу нижче.
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Українські воїни уже понад рік захищають нашу державу від загарбників та не дають їм можливості втілити у життя плани Путіна. Найгарячішою ділянкою на всій лінії фронту залишається Бахмутський напрямок.
Середа, 22 березня – це уже 392 доба російсько-української війни. Усе найголовніше за цей день читайте у матеріалі 24 Каналу нижче.
Дивіться також Візит прем'єра Японії в Україну, кадрові зміни в уряді: хронологія 391 дня війни