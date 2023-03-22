Середа, 22 березня – це уже 392 доба російсько-української війни. Усе найголовніше за цей день читайте у матеріалі 24 Каналу нижче.

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01:46 Новопризначеного міністра освіти та науки Оксена Лісового організація "Український рух пацифістів" звинуватила в плагіаті у кандидатській дисертації з філософії, що він захистив у 2012 році.

У разі виявлення в його роботі порушень доброчесності Оксен Лісовий готовий відмовитись від наукового ступеня кандидата наук і на посаді міністра формувати принципово нову академічну культуру та культуру освітнього та наукового менеджменту,

– прокоментували у Малій академії наук, яку очолює Лісовий.