00:03, 12 октября

В НАТО констатировали, что потери России в войны против Украины приближаются к отметке в 300 тысяч единиц личного состава.



"Мы точно знаем, что россияне несут значительно больше потерь, чем украинцы. Поэтому мы считаем, что приближаемся к цифре около 300 000 российских солдат и наемников, погибших с момента вторжения в феврале 2022 года", – сказал чиновник Альянса.