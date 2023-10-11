02:02, 11 октября

Министр обороны Великобритании 11 октября объявит о новом пакете помощи Украине на 100 миллионов фунтов. Туда войдет оружие, необходимое для контрнаступления. В частности, чтобы разминировать поля, поддерживать транспортные средства и укреплять оборонные укрепления для защиты критической инфраструктуры от обстрелов.