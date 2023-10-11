Какая ситуация на фронте и дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.

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06:21, 11 октября

Враг начал новое наступление на Авдеевку

Аналитики американского Института изучения войны заявили, что Россия 9 октября начала локализованные контрнаступления в районе Авдеевки Донецкой области и на западе Запорожской области. Вероятно, Россия предпринимает такие действия, чтобы отвести украинские силы от района Роботино.

02:02, 11 октября

Британия объявит о новом пакете помощи

Министр обороны Великобритании 11 октября объявит о новом пакете помощи Украине на 100 миллионов фунтов. Туда войдет оружие, необходимое для контрнаступления. В частности, чтобы разминировать поля, поддерживать транспортные средства и укреплять оборонные укрепления для защиты критической инфраструктуры от обстрелов.

01:03, 11 октября

Белый дом может объединить помощь Украине и Израилю

Издание Washington Post написало, что Белый дом рассматривает вариант объединения финансирование Украины вместе со срочным пакетом помощи для Израиля.