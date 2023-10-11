02:02, 11 жовтня

Міністр оборони Великої Британії 11 жовтня оголосить про новий пакет допомоги Україні на 100 мільйонів фунтів. Туди увійде зброя, яка необхідна для контрнаступу. Зокрема, щоб розміновувати поля, підтримувати транспортні засоби та зміцнювати оборонні укріплення для захисту критичної інфраструктури від обстрілів.