00:03, 12 жовтня

У НАТО констатували, що втрати Росії у війни проти України наближаються до позначки у 300 тисяч одиниць особового складу.



"Ми точно знаємо, що росіяни зазнають значно більше втрат, ніж українці. Тож ми вважаємо, що наближаємося до цифри близько 300 000 російських солдатів і найманців, які загинули з моменту вторгнення у лютому 2022 року", – сказав високопосадовець Альянсу.