Четвер, 12 жовтня, – це уже 596 доба широкомасштабної російсько-української війни. Про головне за цей день читайте в матеріалі 24 Каналу.

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07:09, 12 жовтня

Дрони Росії поцілили у складські приміщення Одеської області та приватні будинки регіону. Спалахнула пожежа, яку ліквідували рятувальники. Відомо про одного постраждалого.

07:05, 12 жовтня

ЗМІ повідомляють про вибухи у Херсоні – повітряну тривогу не було оголошено в місті.

06:56, 12 жовтня

У тимчасово окупованому Севастополі в Криму могли підірвати великий сторожовий корабель Чорноморського флоту Росії "Павел Державін". Про це пишуть телеграм-канали.

06:50, 12 жовтня

Атака "Шахедів" на Україну

Вночі ворог випустив по нашій державі 33 безпілотники. Сили ППО ліквідували 28 цілей – системи протиповітряної оборони працювали щонайменше у 6 областях.

06:45, 12 жовтня

У НАТО запевнили, що немає "червоних ліній" щодо постачань зброї для України. Тому й Німеччина рано чи пізно, але оголосить про передачу далекобійних ракет Taurus Збройним Силам. Це лише питання часу та того, наскільки швидко США ухвалять позитивне рішення щодо ATACMS.

06:41, 12 жовтня

Аналітики Інституту вивчення війни запевнили, що дуже малоімовірним є сценарій за якого російські загарбники досягнуть значних успіхів під Авдіївкою на Донеччині.

02:46, 12 жовтня

Дрони на Бєлгородщині

Влада Бєлгородської області повідомила про нібито збиття безпілотника на території регіону. Спалахнула пожежу в приватному будинку внаслідок падіння уламка БпЛА, а також під завалами опинились двоє росіян – їх згодом дістали звідти оперативні служби.

01:29, 12 жовтня

Речниця ОК "Південь" Гуменюк заявила, що росіяни технічно удосконалили дрони типу "Ланцет" – тепер вони можуть літати на відстань до 70 кілометрів. Раніше – до 40.

00:03, 12 жовтня

У НАТО констатували, що втрати Росії у війни проти України наближаються до позначки у 300 тисяч одиниць особового складу.

"Ми точно знаємо, що росіяни зазнають значно більше втрат, ніж українці. Тож ми вважаємо, що наближаємося до цифри близько 300 000 російських солдатів і найманців, які загинули з моменту вторгнення у лютому 2022 року", – сказав високопосадовець Альянсу.