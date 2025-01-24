Однако до сих пор действия Китая не совсем понятны, об этом 24 Каналу сказал израильский журналист Цви Зильбер. Впрочем, понятно одно – Поднебесная боится последствий от тесного сотрудничества со страной-агрессором.

Актуально Трамп не против: у Китая открылась интересная возможность в отношении России

Чего сейчас больше всего боится Китай

Китай уже давно завоевал европейский и американский рынки. Поэтому сейчас речь точно не идет о завоевании новых рынков, однако Пекин боится пошлины, которое собирается внедрить Дональд Трамп.

К слову, президент США Трамп заявил, что планирует с 1 февраля ввести дополнительные 10% пошлины на весь китайский импорт, чтобы заставить Пекин усилить противодействие контрабанде синтетического наркотика фентанила из Китая в США.

Китаю сейчас значительно опаснее введения пошлины, поскольку тогда китайская продукция станет менее конкурентоспособной.

Это будет больно, ведь резко снизит закупку китайской продукции. В свое время западной Европе было очень удобно все производство, особенно то, что загрязняет экологию, передать Китаю. Эти времена проходят,

– сказал Зильбер.

По его словам, логистика становится дорогой, в частности из-за войн. Например, подорожали морские перевозки из-за хуситов, которые фактически перекрыли движение в Красном море. Поэтому сейчас самый большой страх Китая – сохранить свои рынки и не допустить введения пошлины.

Что станет для России болезненным ударом

Запад ввел много различных санкций против России и ее союзников, но большинство из них не работают, потому что нет механизмов их отслеживать. России и Ирану уже в течение многих лет удается эти санкции обходить. Поэтому сейчас надо усилить мониторинг санкций и проверки их соблюдения.

КНР боится попасть под санкции. Если удастся достичь того, что Китай и Индия перестанут принимать танкеры "теневого флота" России, то это будет большой удар и по России, и по Ирану, которые являются стратегическими союзниками,

– добавил израильский журналист.

С другой стороны, Си Цзиньпинь не осуждает действия Ким Чен Ына, который собирается отправить в Курскую область новую партию военных.