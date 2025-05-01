Политтехнолог Михаил Шейтельман в эфире 24 Канала высказал мнение, что скоро стоит ожидать дальнейших действий США и Европы в отношении России, а также озвучил собственную версию того, как можно было бы болезненно ударить по стране-агрессору.

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Символический и болезненный сюрприз для Кремля

Лучшим жестом в ответ на поведение Кремля, но для этого Западу надо набраться храбрости, было бы, по мнению Шейтельмана, утром 9-го мая ввести трамповские санкции против России.

Санкционные ограничения, по словам политтехнолога, должны касаться российской нефтегазовой отрасли. Трамп ранее говорил, что может ввести ограничения против тех стран, которые покупают российскую нефть.

Вот следует посмотреть, кто будет 9-го мая стоять напротив Мавзолея, против них и вводить тарифы. Эти санкции надо ввести за 20 минут до начала парада. А еще было бы хорошо, чтобы Украине одновременно с этим дали ракеты Tomahawk, нам же не нужны тысячи, хотя бы 2 – 3,

– отметил Шейтельман.

Вот это, по мнению политтехнолога, был бы политический шаг в масштабах западного мира. Вроде символический, но очень болезненный для России.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что действия Путина, которые он не одобряет, могут повернуть его в сторону Украины, тогда он начнет больше помогать нашему государству. Трамп отметил, что поддержка Украины может воплотиться не обязательно в виде оружия, а новых санкций против России.