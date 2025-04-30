Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что именно таким является видение Трампа относительно того, как вести переговоры с Россией. Пока вообще речь не идет об адских санкциях.

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Как США давят на Россию

Как отметил Фесенко, Соединенные Штаты больше давят на Россию возможностью введения санкций. Они хотят, чтобы диктатор Путин по-хорошему пошел на прекращение огня.

Там прямо говорят, что отмена санкций возможна, если они пойдут договариваться с США о прекращении войны. Но, если Россия будет мешать этому, то Штаты вполне могут ввести санкции,

– сказал Фесенко.

Соединенные Штаты понимают – если они сейчас начнут вводить санкции против России, то это никак не ускорит переговорный процесс. Такие действия его разрушат. Тогда США и Россия вернутся в то враждебное состояние отношений, которое было до этого.

Самое интересное, что диктатор Путин тоже этого не хочет. Он хотел бы достичь полной отмены санкций против России.

США хотят сначала договориться о прекращении войны, а потом все остальное. И бизнес вопросы, и снятие санкций. Путин хочет наоборот. Да еще и пробует заставить Трампа согласиться на российскую логику. Сейчас этот момент дошел до кульминации. Штаты шантажируют Путина прекращением диалога на перспективу. Это те же угрозы по выходу из переговорного процесса,

– отметил Фесенко.

Как это сработает – пока сложно сказать. Вероятно, все же в той или иной форме начнутся переговоры о прекращении огня. Но есть вопрос, удастся ли здесь достичь результата.

Добавим, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что сейчас все более оптимистично в контексте переговоров по окончанию войны. Переговоры вокруг урегулирования находятся в самом разгаре.