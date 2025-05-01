Політтехнолог Михайло Шейтельман в етері 24 Каналу висловив думку, що скоро варто очікувати подальших дій США та Європи щодо Росії, а також озвучив власну версію того, як можна було б болісно вдарити по країні-агресорці.

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Символічний і болючий сюрприз для Кремля

Найкращим жестом у відповідь на поведінку Кремля, але для цього Заходу треба набратися хоробрості, було б, на думку Шейтельмана, зранку 9-го травня ввести трампівські санкції проти Росії.

Санкційні обмеження, зі слів політтехнолога, мають стосуватися російської нафтогазової галузі. Трамп раніше казав, що може ввести обмеження проти тих країн, які купують російську нафту.

От слід подивитися, хто буде 9-го травня стояти напроти Мавзолею, проти них і вводити тарифи. Ці санкції треба ввести за 20 хвилин до початку параду. А ще було б добре, аби Україні одночасно з цим дали ракети Tomahawk, нам же не потрібні тисячі, хоча б 2 – 3,

– зазначив Шейтельман.

Ось це, на думку політтехнолога, був би політичний крок у масштабах західного світу. Наче символічний, але дуже болісний для Росії.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що дії Путіна, які він не схвалює, можуть повернути його у бік України, тоді він почне більше допомагати нашій державі. Трамп зауважив, що підтримка України може втілитися не обов'язково у вигляді зброї, а нових санкцій проти Росії.