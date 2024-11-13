Однако не нужно считать, что речь будет идти о сдаче Украины. Поскольку, как объяснил 24 Каналу политолог Игорь Чаленко, это не в национальных интересах Соединенных Штатов Америки.

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Об угрозе от союза Трампа с Орбаном и Папой Римским

По словам политолога, очевидно, что Орбан пытается стать основным представителем Трампа в Европе. Но будущий лидер США имеет хорошие отношения и с другими политиками, например президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Польши Анджеем Дудой. Поэтому не нужно ставить непосредственную ставку именно на Орбана.

Вполне возможно, что Трампу пытаются вложить в уши не прямо промосковское видение, но де-факто понимаем, о чем говорится. Нюанс заключается в том, насколько Трамп сможет понять, где по его доброй воле его же стремятся обмануть,

– сказал Чаленко.

Что касается Папы Римского, с одной стороны, его позиция религиозно ориентирована, поэтому все прогнозируемо. С другой – направлена в одну сторону. Вместо того чтобы призвать Россию к прекращению войны, понтифик опирается на нарратив "пусть Украина подставляет вторую щеку".

Обратите внимание! Именно издание The Independent после общения с послом Венгрии в Ватикане Эдуардом Габсбургом-Лотрингеном написало об удивительном союзе Дональда Трампа, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Папы Римского Франциска.

"Разные триады могут создаваться. Но считать, что они однозначно будут настроены на полную сдачу Украины, я не уверен, что можем сегодня так говорить о Трампе. Сдача Украины точно не в национальных интересах США", – резюмировал Игорь Чаленко.

Интересно, Трамп объявил, что миллиардер Илон Маск и бывший кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами будут совместно возглавлять вновь созданное Министерство по повышению эффективности правительства.