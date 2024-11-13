Однак не потрібно вважати, що мовитиметься про здачу України. Оскільки, як пояснив 24 Каналу політолог Ігор Чаленко, це не в національних інтересах Сполучених Штатів Америки.

Дивіться також Трамп обрав Майка Волтца радником з нацбезпеки: як він ставиться до України

Про загрозу від союзу Трампа з Орбаном і Папою Римським

За словами політолога, очевидно, що Орбан намагається стати основним представником Трампа в Європі. Але майбутній лідер США має хороші відносини й з іншими політиками, як-от президентом Франції Еммануелем Макроном та президентом Польщі Анджеєм Дудою. Тому не потрібно ставити безпосередню ставку саме на Орбана.

Цілком можливо, що Трампу намагаються вкласти у вуха не прямо промосковське бачення, але де-факто розуміємо, про що мовиться. Нюанс полягає у тому, наскільки Трамп зможе зрозуміти, де з його доброї волі його ж прагнуть обдурити,

– сказав Чаленко.

Що стосується Папи Римського, з одного боку, його позиція релігійно орієнтована, тому все прогнозовано. З іншого – направлена в один бік. Замість того, щоб закликати Росію до припинення війни, понтифік опирається на наратив "нехай Україна підставляє другу щоку".

Зверніть увагу! Саме видання The Independent після спілкування з послом Угорщини у Ватикані Едуардом Габсбургом-Лотрінгеном написало про дивовижний союз Дональда Трампа, прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та Папи Римського Франциска.

"Різні тріади можуть створюватися. Але вважати, що вони однозначно будуть налаштовані на повну здачу України, я не впевнений, що можемо сьогодні так говорити про Трампа. Здача України точно не в національних інтересах США", – резюмував Ігор Чаленко.

Цікаво, Трамп оголосив, що мільярдер Ілон Маск та колишній кандидат у президенти від Республіканської партії Вівек Рамасвамі будуть спільно очолювати новостворене Міністерство з підвищення ефективності уряду.