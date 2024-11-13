Так, майбутній президент США оголосив, що Ілон Маск та колишній кандидат у президенти від Республіканської партії Вівек Рамасвамі будуть спільно очолювати новостворене Міністерство з підвищення ефективності уряду. Трамп зазначив, що воно функціонуватиме поза межами традиційної урядової системи, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Чим займатиметься Маск в адміністрації Трампа

За словами Трампа, новостворене міністерство покликане "демонтувати урядову бюрократію, скоротити надмірне регулювання, зменшити марнотратні витрати та реорганізувати федеральні агентства".

Політик додав, що нова структура реалізує довгоочікувані мрії республіканців і "надаватиме поради ззовні уряду". Це вказує на неформальну роль Маска і Рамасвамі, без необхідності затвердження їх кандидатур Сенатом. Маск й надалі зможе лишатися головою компанії Tesla (TSLA.O), соціальної медіаплатформи X і космічної компанії SpaceX.

Очікується, що відомство працюватиме з Білим домом і Адміністративно-бюджетним управлінням з метою реалізації масштабної реформи. Робота завершиться до 4 липня 2026 року – 250-ї річниці підписання Декларації незалежності.

Нагадаємо, що Маск пожертвував мільйони доларів на підтримку президентської кампанії Трампа та неодноразово з'являвся на публіці разом з ним. Посада в уряді може покращити ринкову вартість компаній Маска і супровідних бізнесів, таких як штучний інтелект і криптовалюти.

До слова, Рамасвамі, який вийшов з президентських перегонів і підтримав Трампа, відомий антиукраїнськими заявами. Він заявляв, що Росія буцімто має право на окуповані території України. Окрім того, обіцяв заблокувати вступ Києва до НАТО. Також політик назвав Володимира Зеленського "нацистом".