На какой трассе россияне попали в "капкан": оперативная сводка от Свитана

У Сил обороны Украины есть продвижение на Курском направлении. В частности в районе населенного пункта Погребки, где есть трасса на Льгов. Россияне, используя технику, пытаются выбивать Силы обороны с их позиций, однако им это не удается.

В ежедневной сводке на 24 Канале военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил, что происходит на фронте.

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Курское направление

По словам Свитана, на той "трассе смерти" россияне попали в "капкан". Те враги, которые выполняют задачи, понимают, что это их дорога в один конец.

Мы их уцепили там и они будут биться, упираться, но не отойдут,

– подчеркнул военный эксперт.

Соответственно на этом направлении идет активное их уничтожение. Ведь плотность врага на других направлениях меньше, чем там.

"Наши войска продвигаются в сторону Рыльска, Курчатова, то есть в сторону Курской атомной станции. Продвижение небольшое, но положительное, динамика есть, выполняются боевые задачи", – подытожил Свитан.

Морские дроны

В ночь с 5 на 6 декабря группа морских дронов СБУ Sea Babу вступила в бой с российскими вертолетами, самолетами и патрульными катерами "Раптор", которые пытались их перехватить. Однако на Sea Baby были установлены крупнокалиберные пулеметы с баллистическими программами автоматического наведения и автозахвата целей.

Роман Свитан отметил, что пока не очень непонятно, как пулеметы могли прицелиться. Разве если какую-то гидроплатформу поставили – это возможно, но почти нереально. Особенно к пулемету, который имеет большую отдачу.

"Я думаю, что это ПЗРК – ракеты с тепловым самонаведением, которыми можно работать как раз с бэка. Мы уже несколько раз видели такие модификации", – рассказал военный эксперт.