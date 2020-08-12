В Мингорисполкоме убеждают, что уличные протесты 9-12 августа якобы будут стоить городу более полумиллиона белорусских рублей.

Власть уверяет, что на эти деньги можно было купить несколько ИВЛ или рентгеновских диагностических комплексов. Об этом сообщают в телеграм-канале Минск. Официально.

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Что интересно, по данным мингорисполкома, в Минске больше всего повреждены детские сады и школы, транспорт и элементы благоустройства. Правда, каким образом их повредили митингующие, информации нет.

Власти города также сетуют, что митингующие "украсили" Минск баррикадами из мусорных контейнеров и металлических конструкций. Из-за частично заблокированных дорог жители Минска не могут доехать на работу.

Мингорисполком призывает жителей города не принимать участия в несанкционированных мероприятиях и не поддаваться на провокации их организаторов,

– сказано в официальном сообщении.

Что на самом деле происходит в Беларуси