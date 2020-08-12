В Минске уже успели оценить сумму ущерба от протестов
В Мингорисполкоме убеждают, что уличные протесты 9-12 августа якобы будут стоить городу более полумиллиона белорусских рублей.
Власть уверяет, что на эти деньги можно было купить несколько ИВЛ или рентгеновских диагностических комплексов. Об этом сообщают в телеграм-канале Минск. Официально.
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Что интересно, по данным мингорисполкома, в Минске больше всего повреждены детские сады и школы, транспорт и элементы благоустройства. Правда, каким образом их повредили митингующие, информации нет.
Власти города также сетуют, что митингующие "украсили" Минск баррикадами из мусорных контейнеров и металлических конструкций. Из-за частично заблокированных дорог жители Минска не могут доехать на работу.
Мингорисполком призывает жителей города не принимать участия в несанкционированных мероприятиях и не поддаваться на провокации их организаторов,
– сказано в официальном сообщении.
Что на самом деле происходит в Беларуси
- 9 августа в стране прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, Александр Лукашенко получил около 80% голосов избирателей, его главная оппонентка Светлана Тихановська – меньше, чем 10%.
- Тысячи белорусов не согласились с таким распределением голосов и вышли на улицы городов с протестами. Между ними и силовиками вспыхнули стычки. Ранения получили десятки людей. Страну всколыхнула волна задержаний.
- Правозащитники сообщили, что во время протестов погибли трое митингующих. Власти эту информацию не подтвердили, однако 10 августа официально заявили о первой жертве.
- Светлана Тихановская опубликовала обращение, в котором призвала белорусов прекратить митинги, чтобы не было кровопролития.
- Министерство здравоохранения заявило, что за дни протестов ранены более 200 человек.
- Силовики задержали более 7 тысяч протестующих.