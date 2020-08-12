У Мінміськвиконкомі переконують, що вуличні протести 9-12 серпня нібито коштуватимуть місту понад півмільйона білоруських рублів.

Влада запевняє, що на ці гроші можна було придбати декілька ШВЛ або рентгенівських діагностичних комплексів. Про це повідомляють у телеграм-каналі Минск. Официально.

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Що цікаво, за даними мінміськвиконкому, у Мінську найбільше пошкоджено дитячі садочки та школи, транспорт і елементи благоустрою. Щоправда, яким чином їх пошкодили мітингуальники, інформації немає.

Влада міста також нарікає, що мітингувальники "прикрасили" Мінськ барикадами зі сміттєвих контейнерів та металевих конструкцій. Через частково заблоковані дороги мешканці Мінська не можуть доїхати на роботу.

Мінміськвиконком закликає мешканців міста не брати участі в несанкціонованих заходах і не піддаватися на провокації їхніх організаторів,

– сказано в офіційному повідомленні.

Що насправді відбувається у Білорусі