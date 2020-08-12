У Мінську вже встигли оцінити суму збитків від протестів
У Мінміськвиконкомі переконують, що вуличні протести 9-12 серпня нібито коштуватимуть місту понад півмільйона білоруських рублів.
Влада запевняє, що на ці гроші можна було придбати декілька ШВЛ або рентгенівських діагностичних комплексів. Про це повідомляють у телеграм-каналі Минск. Официально.
Зверніть увагу Ми готові допомогти: Литва запропонувала притулок опозиціонерам з Білорусі
Що цікаво, за даними мінміськвиконкому, у Мінську найбільше пошкоджено дитячі садочки та школи, транспорт і елементи благоустрою. Щоправда, яким чином їх пошкодили мітингуальники, інформації немає.
Влада міста також нарікає, що мітингувальники "прикрасили" Мінськ барикадами зі сміттєвих контейнерів та металевих конструкцій. Через частково заблоковані дороги мешканці Мінська не можуть доїхати на роботу.
Мінміськвиконком закликає мешканців міста не брати участі в несанкціонованих заходах і не піддаватися на провокації їхніх організаторів,
– сказано в офіційному повідомленні.
Що насправді відбувається у Білорусі
- 9 серпня у країні відбулися президентські вибори. За попередніми даними ЦВК, Олександр Лукашенко отримав приблизно 80% голосів виборців, його головна опонентка Світлана Тихановська – менше, ніж 10%.
- Тисячі білорусів не погодилися з таким розподілом голосів і вийшли на вулиці міст із протестами. Між ними та силовиками спалахнули сутички. Поранення отримали десятки людей. Країну сколихнула хвиля затримань.
- Правозахисники повідомили, що під час протестів загинули троє мітингувальників. Влада цю інформацію не підтвердила, однак 10 серпня офіційно заявила про першу жертву.
- Світлана Тихановська опублікувала звернення, у якому закликала білорусів припинити мітинги, щоб не було кровопролиття.
- Міністерство охорони здоров'я заявило, що за дні протестів поранено понад 200 осіб
- Силовики затримали понад 7 тисяч протестувальників.