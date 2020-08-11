Ми готові допомогти: Литва запропонувала притулок опозиціонерам з Білорусі
Литва готова прийняти політичних біженців з Білорусі. Головною локацією, яку сьогодні готують для притулку білоруських опозиціонерів, є столиця країни – Вільнюс.
Влада Литви уважно стежить за ситуацією в Білорусі і вже підготувала план на випадок, якщо постраждалі під час протестів попросять політичного притулку. Про це заявила міністр внутрішніх справ Литви Ріта Тамашунене, повідомляє пресслужба МВС.
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Особи, які подадуть клопотання про надання притулку і мають право на статус біженця, отримають такий притулок у нашій країні,
– наголосила Тамашунене.
Литовська влада рішуче засуджує придушення мирних мітингів. За словами Тамашунене, білоруські опозиціонери вже не вперше шукають у них прихисток. Литва готова допомагати і зробить все можливе, щоб політичні біженці почували себе на території країни комфортно.
"Ми готові допомогти їм, поки у них не буде можливості благополучно повернутися додому", – сказала міністр.
МВС Литви наголосило, що під час Революції Гідності в Україні вони також були готові надати притулок українським опозиціонерам.
Що відомо про протести в Білорусі
- 9 серпня у країні пройшли президентські вибори. За попередніми даними ЦВК, Олександр Лукашенко набрав приблизно 80% голосів виборців, його головна опонентка Світлана Тихановська – менше, ніж 10%.
- Тисячі білорусів вийшли на вулиці міст із протестами. Між мітингувальниками та силовиками спалахнули сутички. Поранення отримали десятки людей. Країною прокотилася хвиля масових затримань.
- Спочатку правозахисники заявили, що під час протестів загинули троє осіб. Влада цю інформацію не підтвердила, однак 10 серпня офіційно заявила про першу жертву.
- Світлану Тихановську за рішенням білоруської влади вивезли у Литву. Тихановська опублікувала звернення, у якому подякувала білорусам та закликала їх припинити мітинги. Свою позицію вона аргументувала тим, що не хоче кровопролиття.