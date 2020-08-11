Литва готова прийняти політичних біженців з Білорусі. Головною локацією, яку сьогодні готують для притулку білоруських опозиціонерів, є столиця країни – Вільнюс.

Влада Литви уважно стежить за ситуацією в Білорусі і вже підготувала план на випадок, якщо постраждалі під час протестів попросять політичного притулку. Про це заявила міністр внутрішніх справ Литви Ріта Тамашунене, повідомляє пресслужба МВС.

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Особи, які подадуть клопотання про надання притулку і мають право на статус біженця, отримають такий притулок у нашій країні,

– наголосила Тамашунене.

Литовська влада рішуче засуджує придушення мирних мітингів. За словами Тамашунене, білоруські опозиціонери вже не вперше шукають у них прихисток. Литва готова допомагати і зробить все можливе, щоб політичні біженці почували себе на території країни комфортно.

"Ми готові допомогти їм, поки у них не буде можливості благополучно повернутися додому", – сказала міністр.

МВС Литви наголосило, що під час Революції Гідності в Україні вони також були готові надати притулок українським опозиціонерам.

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