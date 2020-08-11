Литва готова принять политических беженцев из Беларуси. Главной локацией, которую сегодня готовят для убежища белорусских оппозиционеров, является столица страны – Вильнюс.

Власти Литвы внимательно следят за ситуацией в Беларуси и уже подготовили план на случай, если пострадавшие во время протестов попросят политического убежища. Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене, сообщает пресс-служба МВД.

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Лица, которые подадут ходатайство о предоставлении убежища и имеют право на статус беженца, получат такой приют в нашей стране,

– отметила Тамашунене.

Литовские власти решительно осуждают подавление мирных митингов. По словам Тамашунене, белорусские оппозиционеры уже не впервые ищут у них приют. Литва готова помогать и сделает все возможное, чтобы политические беженцы чувствовали себя на территории страны комфортно.

"Мы готовы помочь им, пока у них не будет возможности благополучно вернуться домой", – сказала министр.

МВД Литвы отметило, что во время Революции Достоинства в Украине они также были готовы предоставить убежище украинским оппозиционерам.

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