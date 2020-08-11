Мы готовы помочь: Литва предложила убежище оппозиционерам из Беларуси
Литва готова принять политических беженцев из Беларуси. Главной локацией, которую сегодня готовят для убежища белорусских оппозиционеров, является столица страны – Вильнюс.
Власти Литвы внимательно следят за ситуацией в Беларуси и уже подготовили план на случай, если пострадавшие во время протестов попросят политического убежища. Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене, сообщает пресс-служба МВД.
Обратите внимание На Светлану Тихановскую готовили покушение, – КГБ Беларуси
Лица, которые подадут ходатайство о предоставлении убежища и имеют право на статус беженца, получат такой приют в нашей стране,
– отметила Тамашунене.
Литовские власти решительно осуждают подавление мирных митингов. По словам Тамашунене, белорусские оппозиционеры уже не впервые ищут у них приют. Литва готова помогать и сделает все возможное, чтобы политические беженцы чувствовали себя на территории страны комфортно.
"Мы готовы помочь им, пока у них не будет возможности благополучно вернуться домой", – сказала министр.
МВД Литвы отметило, что во время Революции Достоинства в Украине они также были готовы предоставить убежище украинским оппозиционерам.
Что известно о протестах в Беларуси
- 9 августа в стране прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал около 80% голосов избирателей, его главная оппонентка Светлана Тихановская – менее 10%.
- Тысячи белорусов вышли на улицы городов с протестами. Между митингующими и силовиками вспыхнули столкновения. Ранения получили десятки людей. По стране прокатилась волна массовых задержаний.
- Сначала правозащитники заявили, что во время протестов погибли три человека. Власти эту информацию не подтвердили, однако 10 августа официально заявили о первой жертве.
- Светлану Тихановскую по решению белорусских властей вывезли в Литву. Тихановская опубликовала обращение, в котором поблагодарила белорусов и призвала их прекратить митинги. Свою позицию она аргументировала тем, что не хочет кровопролития.