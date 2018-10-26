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      Какой город самый уголовный в Украине

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      Черкассы назвали самым криминальным городом в Украине
      Черкассы назвали самым криминальным городом в Украине / Фото из открытых источников

      По данным правоохранителей, на сегодня самым криминальным городом в Украине являются Черкассы.

      Об этом в своем Facebook сообщил начальник криминальной полиции и первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

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      Мирный город Черкассы, где несколько дней назад проводил совещание руководителей уголовной полиции Украины – самый криминальный город в стране,
      – отметил Аброськин.

      Зато самым безопасным городом в Украине он назвал прифронтовой Мариуполь.

      Ранее в пятницу стало известно, что на Киевщине мужчина держал в рабстве почти 30 иностранцев.

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Полиция Новости Черкасс
      Источник: 24 Канал
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