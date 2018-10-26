Какой город самый уголовный в Украине

По данным правоохранителей, на сегодня самым криминальным городом в Украине являются Черкассы.

Об этом в своем Facebook сообщил начальник криминальной полиции и первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

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Мирный город Черкассы, где несколько дней назад проводил совещание руководителей уголовной полиции Украины – самый криминальный город в стране,

– отметил Аброськин.

Зато самым безопасным городом в Украине он назвал прифронтовой Мариуполь.

Ранее в пятницу стало известно, что на Киевщине мужчина держал в рабстве почти 30 иностранцев.