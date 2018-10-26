Яке місто найкримінальніше в Україні

За даними правоохоронців, на сьогодні найкримінальнішим містом в Україні є Черкаси.

Про це у своєму Facebook повідомив начальник кримінальної поліції і перший заступник глави Нацполіції України В'ячеслав Аброськін.

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Мирне місто Черкаси, де кілька днів тому проводив нараду керівників кримінальної поліції України – найкримінальніше місто в країні,

– зазначив Аброськін.

Натомість найбезпечнішим містом в Україні він назвав прифронтовий Маріуполь.

Раніше у п'ятницю стало відомо, що на Київщині чоловік тримав у рабстві майже 30 іноземців.