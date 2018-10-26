Яке місто найкримінальніше в Україні
За даними правоохоронців, на сьогодні найкримінальнішим містом в Україні є Черкаси.
Про це у своєму Facebook повідомив начальник кримінальної поліції і перший заступник глави Нацполіції України В'ячеслав Аброськін.
Читайте також: У колоніях Полтавщини могли катувати в'язнів: прокуратура знайшла засоби для тортур
Мирне місто Черкаси, де кілька днів тому проводив нараду керівників кримінальної поліції України – найкримінальніше місто в країні,
– зазначив Аброськін.
Натомість найбезпечнішим містом в Україні він назвав прифронтовий Маріуполь.
Раніше у п'ятницю стало відомо, що на Київщині чоловік тримав у рабстві майже 30 іноземців.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня , 09:33
Тягнибок закликав депутатів ухвалити закон про люстрацію24 лютого 2014 , 12:26
Біля КМДА згорів намет з майном активістів21 лютого 2014 , 00:06
Збірна України в березневих спарингах: чого можна очікувати23 березня , 16:50
Скільки коштує бензин в Україні та світі: інфографіка7 травня , 07:40