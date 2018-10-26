У колоніях Полтавщини могли катувати в'язнів: прокуратура знайшла засоби для тортур
Прокуратура обстежила чотири колонії у Полтавській області та на видному місці знайшла заціпи, рогачі, ломи та кувалди, які, ймовірно, використовували для катування засуджених.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар Генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.
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За інформацією Сарган, заціпи та рогач були обладнані рукоятками, обмотаними колючим дротом, та оснащені гострими металевими шипами розміром 2-3 сантиметри.
Використання вказаних засобів до засуджених є неприпустимим та може завдати фізичних страждань, створити реальну загрозу здоров’ю та їх життю,
– йдеться у повідомленні.
Засоби катування вилучили для експертизи. Прокуратура порушила кримінальну справу про перевищення повноважень співробітниками колоній та про незаконне поводження зі зброєю. Зловмисникам погрожує до 8 років позбавлення волі.