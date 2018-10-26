В колониях Полтавщины могли пытать заключенных: прокуратура нашла средства для пыток

Прокуратура обследовала четыре колонии в Полтавской области и на видном месте нашла зацепы, ухваты, ломы и кувалды, которые, вероятно, использовали для пыток осужденных.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

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По информации Сарган, зацепы и рогач были оборудованы рукоятками, обмотанными колючей проволокой, и оснащенные острыми металлическими шипами размером 2-3 сантиметра.

Использование указанных средств к осужденным недопустимо и может причинить физические страдания, создать реальную угрозу здоровью и их жизни,

– говорится в сообщении.

Средства пытки изъяли для экспертизы. Прокуратура возбудила уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками колонии и о незаконном обращении с оружием. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.