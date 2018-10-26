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      В колониях Полтавщины могли пытать заключенных: прокуратура нашла средства для пыток

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      В Полтавский колониях нашли средства для пыток
      В Полтавский колониях нашли средства для пыток / Фото из открытых источников

      Прокуратура обследовала четыре колонии в Полтавской области и на видном месте нашла зацепы, ухваты, ломы и кувалды, которые, вероятно, использовали для пыток осужденных.

      Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

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      По информации Сарган, зацепы и рогач были оборудованы рукоятками, обмотанными колючей проволокой, и оснащенные острыми металлическими шипами размером 2-3 сантиметра.

      Использование указанных средств к осужденным недопустимо и может причинить физические страдания, создать реальную угрозу здоровью и их жизни,
      – говорится в сообщении.

      Средства пытки изъяли для экспертизы. Прокуратура возбудила уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками колонии и о незаконном обращении с оружием. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

       

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Полиция Новости Полтавы ГПУ
      Источник: 24 Канал
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