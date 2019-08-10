Какой город Украины может захватить Путин: ответ военного эксперта

Военные эксперты считают, что Российская Федерация может легко заблокировать Одессу и быстро захватить остров Змеиный. Более того, эта атака может произойти из Черного моря.

На параде Черноморского флота в Севастополе Россия показала корабли и субмарины вооруженные ракетами "Калибр". Они способны поражать цели на расстояние почти две тысячи километров. А это значит, что под прицелом оказывается не только Украина, а почти вся Европа.

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Эксперт Украинского центра исследования армии конверсии и разоружения Михаил Самусь в комментарии изданию "Крим.Реалии" назвал соперников и конкретную цель России в Черном море.

Полностью доминировать. Я имею в виду, и Украина, и Грузию, которые не являются членами НАТО, и страны НАТО. То есть не допускать возможность свободного действия НАТО в Черном море. На сегодняшний день Россия этого добилась,

– пояснил Самусь.

По словам эксперта, западные санкции мешают России строить большие корабли, ей негде купить качественные мощные двигатели, поэтому Черноморский флот пополняют малыми ракетными кораблями. К примеру "Вышний Волочек" вместе с российскими субмаринами могут заблокировать Черное море.

Россия может за несколько минут закрыть выход Украины в Мировой океан, заблокировать Одессу. Россия может очень легко оккупировать остров Змеиный. Просто поставить там спецназ, поставит несколько установок противовоздушной обороны, поставить несколько патрульных кораблей. Фактически создаются такие ворота как в Керченском проливе,

– отметил военный эксперт.

С начала аннексии Россия втрое увеличила количество подводных лодок в Крыму – с двух до семи, а также на треть кораблей – до 71. Директор "Центра по изучению истории" Игорь Чубайс предупредил, что поведение Черноморского флота является непредсказуемым.



Ракетный корабль "Вышний Волочек"

"В Украине должны быть готовы к любым действиям и нарушениям любых договоров, публичных заявлений", – подчеркнул Чубайс.

К слову, к 2025 году Россия планирует увеличить количество надводных кораблей с базой в Крыму до 100.



Откуда ждать удара России на Украину

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