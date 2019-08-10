00:01
11 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Беспилотник под стать Путину. Патриарх Кирилл приказал всем жить беднее
      Вєсті Кремля
      17:09, 10 августа
      Вести.UA. Жир: Что ждет Луценко. Азартные изменения от Зеленского
      Вєсті.UA
      18:38, 10 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Какой город Украины может захватить Путин: ответ военного эксперта

      2611 Читати новину українською

      Военные эксперты считают, что Российская Федерация может легко заблокировать Одессу и быстро захватить остров Змеиный. Более того, эта атака может произойти из Черного моря.

      На параде Черноморского флота в Севастополе Россия показала корабли и субмарины вооруженные ракетами "Калибр". Они способны поражать цели на расстояние почти две тысячи километров. А это значит, что под прицелом оказывается не только Украина, а почти вся Европа.

      Интересно! Рейтинг Путина рекордно упал: сколько россиян его поддерживают теперь

      Эксперт Украинского центра исследования армии конверсии и разоружения Михаил Самусь в комментарии изданию "Крим.Реалии" назвал соперников и конкретную цель России в Черном море.

      Полностью доминировать. Я имею в виду, и Украина, и Грузию, которые не являются членами НАТО, и страны НАТО. То есть не допускать возможность свободного действия НАТО в Черном море. На сегодняшний день Россия этого добилась,
      – пояснил Самусь.

      По словам эксперта, западные санкции мешают России строить большие корабли, ей негде купить качественные мощные двигатели, поэтому Черноморский флот пополняют малыми ракетными кораблями. К примеру "Вышний Волочек" вместе с российскими субмаринами могут заблокировать Черное море.

      Россия может за несколько минут закрыть выход Украины в Мировой океан, заблокировать Одессу. Россия может очень легко оккупировать остров Змеиный. Просто поставить там спецназ, поставит несколько установок противовоздушной обороны, поставить несколько патрульных кораблей. Фактически создаются такие ворота как в Керченском проливе,
      отметил военный эксперт.

      С начала аннексии Россия втрое увеличила количество подводных лодок в Крыму – с двух до семи, а также на треть кораблей – до 71. Директор "Центра по изучению истории" Игорь Чубайс предупредил, что поведение Черноморского флота является непредсказуемым.

      корабель рф
      Ракетный корабль "Вышний Волочек"

      "В Украине должны быть готовы к любым действиям и нарушениям любых договоров, публичных заявлений", – подчеркнул Чубайс.

      К слову, к 2025 году Россия планирует увеличить количество надводных кораблей с базой в Крыму до 100.

      росія україна напад
      Откуда ждать удара России на Украину

      Полный выпуск программы "Крим.Реалии" смотрите 10 августа в 18:00 на 24 канале.

      blog_ava
      Топ-7 фактов о группах крови, о которых вы могли не знать
      10 августа
      31996
      Теги: Новости Украины Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма Владимир Путин Украина – Россия Чорное море Война
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 10 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 10 августа: 7 потеря Украины за время перемирия на Донбассе, протесты в Москве
      10 августа , 23:43 Главные новости 10 августа: 7 потеря Украины за время перемирия на Донбассе, протесты в Москве
      30
      Письмо из Луганска: уехать и предать?
      10 августа , 22:00 Письмо из Луганска: уехать и предать?
      Ольга Черненко 653
      Голобородько VS Зеленський: Про дзвінок Путіну, візит в Туреччину та наслідки інтерв'ю Рябошапки
      10 августа , 21:00 Голобородько VS Зеленський: Про дзвінок Путіну, візит в Туреччину та наслідки інтерв'ю Рябошапки
      Антон Голобородько 376
      Супрун розказала про користь і шкоду "доступного "алкоголю"
      10 августа , 19:04 Супрун розказала про користь і шкоду "доступного "алкоголю"
      Блог Соцмережі 1221
      "Шахтер" побеждает "Динамо": Мораес забил гол пяткой, Родригеш – головой (видео голов)
      10 августа , 19:01 "Шахтер" побеждает "Динамо": Мораес забил гол пяткой, Родригеш – головой (видео голов)
      1411
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук