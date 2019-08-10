Яке місто України може захопити Путін: відповідь військового експерта

Військові експерти вважають, що Російська Федерація може легко заблокувати Одесу та швидко захопити острів Зміїний. Ба більше, ця атака може відбутись з Чорного моря.

На параді Чорноморського флоту у Севастополі Росія показала кораблі і субмарини озброєні ракетами "Калібр". Вони здатні вражати цілі на відстань майже дві тисячі кілометрів. А це означає, що під прицілом опиняється не лише Україна, а майже вся Європа.

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Експерт Українського центру дослідження армії конверсії та роззброєння Михайло Самусь у коментарі виданню "Крим.Реалії" назвав суперників та конкретну мету Росії у Чорному морі.

Повністю домінувати. Я маю на увазі, і Україну, і Грузії, які не є членами НАТО, і країни НАТО. Тобто не допускати можливість вільної дії НАТО в Чорному морі. На сьогодні Росія цього добилась,

– пояснив Самусь.

За словами експерта, західні санкції заважають Росії будувати великі кораблі, їй нема де купити якісні потужні двигуни, тому Чорноморський флот поповнюють малими ракетними кораблями. До прикладу "Вышний Волочек" разом з російськими субмаринами можуть заблокувати Чорне море.

Росія може за кілька хвилин закрити вихід України до Світового океану, заблокувати Одесу. Росія може дуже легко окупувати острів Зміїний. Просто поставить там спецназ, поставить декілька установок протиповітряної оборони, поставить декілька патрульних кораблів. Фактично створюються такі ворота як у Керченській протоці,

– зазначив військовий експерт.

Від початку анексії Росія втричі збільшила кількість підводних човнів у Криму – з двох до семи, а також на третину кораблів – до 71. Директор "Центру з вивчення історії" Ігор Чубайс попередив, що поведінка Чорноморського флоту є непередбачуваною.



Ракетний корабель "Вышний Волочек"

"В Україні повинні бути готові до будь-яких дій та порушень будь-яких договорів, публічних заяв", – наголосив Чубайс.

До слова, до 2025 року Росія планує збільшити кількість надводних кораблів з базою у Криму до 100.



Звідки чекати удару Росії на Україну

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