15:41
10 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: У що інвестують росіяни. Путін захищає чебурнет
      Вєсті Кремля
      21:20, 9 серпня
      Вєсті.UA: Замах на Зеленського. Луценко готується сісти до в'язниці
      Вєсті.UA
      19:03, 9 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Яке місто України може захопити Путін: відповідь військового експерта

      342 Читать новость на русском

      Військові експерти вважають, що Російська Федерація може легко заблокувати Одесу та швидко захопити острів Зміїний. Ба більше, ця атака може відбутись з Чорного моря.

      На параді Чорноморського флоту у Севастополі Росія показала кораблі і субмарини озброєні ракетами "Калібр". Вони здатні вражати цілі на відстань майже дві тисячі кілометрів. А це означає, що під прицілом опиняється не лише Україна, а майже вся Європа.

      ЦІкаво! Рейтинг Путіна рекордно впав: скільки росіян його підтримують тепер

      Експерт Українського центру дослідження армії конверсії та роззброєння Михайло Самусь у коментарі виданню "Крим.Реалії" назвав суперників та конкретну мету Росії у Чорному морі.

      Повністю домінувати. Я маю на увазі, і Україну, і Грузії, які не є членами НАТО, і країни НАТО. Тобто не допускати можливість вільної дії НАТО в Чорному морі. На сьогодні Росія цього добилась,
      – пояснив Самусь.

      За словами експерта, західні санкції заважають Росії будувати великі кораблі, їй нема де купити якісні потужні двигуни, тому Чорноморський флот поповнюють малими ракетними кораблями. До прикладу "Вышний Волочек" разом з російськими субмаринами можуть заблокувати Чорне море.

      Росія може за кілька хвилин закрити вихід України до Світового океану, заблокувати Одесу. Росія може дуже легко окупувати острів Зміїний. Просто поставить там спецназ, поставить декілька установок протиповітряної оборони, поставить декілька патрульних кораблів. Фактично створюються такі ворота як у Керченській протоці,
      – зазначив військовий експерт.

      Від початку анексії Росія втричі збільшила кількість підводних човнів у Криму – з двох до семи, а також на третину кораблів – до 71. Директор "Центру з вивчення історії" Ігор Чубайс попередив, що поведінка Чорноморського флоту є непередбачуваною.

      корабель рф
      Ракетний корабель "Вышний Волочек" 

      "В Україні повинні бути готові до будь-яких дій та порушень будь-яких договорів, публічних заяв", – наголосив Чубайс.

      До слова, до 2025 року Росія планує збільшити кількість надводних кораблів з базою у Криму до 100.

      росія україна напад
      Звідки чекати удару Росії на Україну

      Повний випуск програми "Крим.Реалії" дивіться 10 серпня о 18:00 на 24 каналі.

      blog_ava
      Українські бійці одним ударом знищили позицію бойовиків: яскраве відео
      сьогодні
      3253
      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму Війна Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      На гачку, або Чому поповнюється кримінальний список Порошенка
      сьогодні , 15:12 На гачку, або Чому поповнюється кримінальний список Порошенка
      Наталя Ромашова 330
      Пенсійний фонд запустив сервіс "Е-пенсія": що про нього відомо
      сьогодні , 14:09 Пенсійний фонд запустив сервіс "Е-пенсія": що про нього відомо
      915
      О чем договорились Зеленский и "АрселорМиттал", и кому теперь приготовиться
      сьогодні , 12:00 О чем договорились Зеленский и "АрселорМиттал", и кому теперь приготовиться
      Юрій Бутусов 1596
      Глобальне потепління: людство не готове боротися
      сьогодні , 11:01 Глобальне потепління: людство не готове боротися
      Борис Немировський 2485
      Когда санкции работают
      сьогодні , 09:00 Когда санкции работают
      Віталій Кулик 948
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук