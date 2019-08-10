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      Рейтинг Путіна рекордно впав: скільки росіян його підтримують тепер

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      Рейтинг Путіна серед росіян впав до рекордного мінімуму
      Рейтинг Путіна серед росіян впав до рекордного мінімуму / Svoboda.org

      Рейтинг президента Російської Федерації Володимира Путіна впав до рекордного мінімуму за 18 років. Тепер за главу Кремля готові проголосувати на виборах лише 43% росіян.

      Дослідження фонду "Громадська думка" продемонструвало, що росіяни змінили лише думку щодо Путіна. Рейтинги інших політиків залишились такими ж, передає BBC.

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      Якщо б президентські вибори відбулися у найближчу неділю, Путіна підтримали би 43%. Це найнижчий показник, зафіксований соціологами за минулі 18 років. Лише у квітні 2001 року за Путіна були готові голосувати менше – 42%,
      – пишуть дослідники.

      Окрім того, знизилась частка тих, хто вважає, що Путін на посаді президента працює добре – з 64% в липні до 60% зараз. Ще 27% опитаних росіян наголошують, що глава Кремля погано працює.

      Ще майже 40% громадян Росії не хочуть бачити Путіна президентом після 2024 року.

      На думку експертів, зниження рейтингу Путіна може бути пов'язано з протестами через вибори у Москві або відмовою гасити масштабні пожежі в Сибіру. Аналітики також прогнозують і подальше падіння підтримки російського президента.

      Чому Путін не може йти у президенти РФ в 2024 році?Володимир Путін займає посаду президента Росії понад 15 років. Вперше його обрали у 2000 році. У березні 2018 року росіяни знову проголосували за Путіна на виборах і вчетверте залишили господарем Кремля.

      Проте, за чинною Конституцією Росії, він більше не має права брати участь у президентських виборах, які заплановані на 2024 рік.

      Але у Кремлі не дрімають і вже придумали спосіб, як залишити Путінапри владі. РФ розглядає питання про зміну виборчого законодавства. Таким чином, після 2024 року Путін може стати прем'єром "з розширеними повноваженнями". Водночас політик ще буде лідером партії "Єдина Росія", яка має здобути більшість у парламенті. Це допоможе йому ще деякий час залишитися при владі.

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      Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії Україна – Росія Рейтинги
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