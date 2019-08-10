Рейтинг Путина рекордно упал: сколько россиян его поддерживают теперь

Рейтинг президента Российской Федерации Владимира Путина упал до рекордного минимума за 18 лет. Теперь за главу Кремля готовы проголосовать на выборах только 43% россиян.

Исследования фонда "Общественное мнение" показало, что россияне изменили мнение относительно Путина. Рейтинги других политиков остались такими же, передает BBC.

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Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, Путина поддержали бы 43%. Это самый низкий показатель, зафиксированный социологами за прошедшие 18 лет. Лишь в апреле 2001 года за Путина были готовы голосовать менее – 42%,

– пишут исследователи.

Кроме того, снизилась доля тех, кто считает, что Путин на посту президента работает хорошо – с 64% в июле до 60% сейчас. Еще 27% опрошенных россиян отмечают, что глава Кремля плохо работает.

Еще почти 40% граждан России не хотят видеть Путина президентом после 2024 года.

По мнению экспертов, снижение рейтинга Путина может быть связано с протестами из-за выборов в Москве или отказом тушить масштабные пожары в Сибири. Аналитики также прогнозируют и дальнейшее падение поддержки российского президента.

Почему Путин не может идти в президенты РФ в 2024 году?

Владимир Путин занимает пост президента России более 15 лет. Впервые его выбрали в 2000 году. В марте 2018 года россияне вновь проголосовали за Путина на выборах и в четвертый раз оставили хозяином Кремля.



Однако, по действующей Конституции России, он больше не имеет права участвовать в президентских выборах, которые запланированы на 2024 год.



Но в Кремле не дремлют и уже придумали способ, как оставить Путина при власти. РФ рассматривает вопрос об изменении избирательного законодательства. Таким образом, после 2024 года Путин может стать премьером "с расширенными полномочиями". В то же время политик еще будет лидером партии "Единая Россия", которая должна получить большинство в парламенте. Это поможет ему еще некоторое время остаться при власти.