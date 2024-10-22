Командир экипажа БпЛА "Кара небесная" Андрей Отченаш в разговоре с 24 Каналом поделился о том, какие настроения среди его собратьев. Он также рассказал, что благодаря Starlink и наличию интернета, возможность пообщаться с военными из других подразделений довольно частая.

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О моральном состоянии украинских бойцов

Военнослужащий рассказал, что регулярно общается по горизонтальной связи, это часто выручает и дает возможность узнавать не только новости о фронте.

"Морально-психологическое состояние ребят среднее между критически плохим и критически хорошим из-за того, что мы 2,5 года воюем и совсем не видно, будет ли нам замена, или нет. Ребята тоже хотят отдохнуть. Одновременно с этим каждый из нас понимает, что мы здесь защищаем свою землю и не хотим отступать, стремимся, чтобы наша земля принадлежала нам, а Украина была прекрасным государством и развивалась. Мы все готовы защищать свой край до максимума", – подчеркнул Отченаш.

Оккупанты иногда идут штурмовать под действием препаратов

Россияне идут уничтожать украинскую нацию и, по словам командира экипажа БпЛА "Кара небесная", делают это сознательно.

Да, они не хотят умирать, но иногда они штурмуют, находясь под определенными препаратами. Это стопроцентно, потому что мы сбрасывали на них боеприпасы и падало в 20 – 30 сантиметрах от бойцов, но они продолжали двигаться, хотя после 300 – 500 метров падали, как мертвые,

– поделился Отченаш.

Противник желает уничтожить Украину и, как подчеркнул военнослужащий, не стоит ждать, пока российская армия опустит руки. Отченаш отметил, что сегодня основная задача украинцев – продолжать защищать свой край, не надеясь на то, что российские солдаты будут совершать бунты внутри своей армии.

Военный также отметил, что за последний период наблюдает, что противник чаще начал сдаваться в плен, потому что просто умирать за неизвестно какие интересы не хочет.

Количество желающих идти в бой за Россию уменьшается, поэтому она вынуждена призывать своих корейских "братков" для того, чтобы они помогали стабилизировать ситуацию на фронте, потому что россияне во время штурмовых действий просто не вытягивают тотального наступления, они физически его вытянуть не смогут,

– подытожил Отченаш.

Напомним, командир батальона "Свобода" Петр Кузик сообщил, что брать российских солдат в плен стало легче, потому что они сами начали охотно сдаваться. В частности, такая ситуация на Северском направлении. Если раньше там воевали в основном подготовленные российские штурмовики, то сейчас в плену ВСУ можно увидеть водителей и связистов.