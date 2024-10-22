Командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" Андрій Отченаш в розмові з 24 Каналом поділився про те, які настрої серед його побратимів. Він також розповів, що завдяки Starlink та наявності інтернету, можливість поспілкуватися з військовими з інших підрозділів є доволі частою.

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Про моральний стан українських бійців

Військовослужбовець розповів, що регулярно спілкується по горизонтальному зв'язку, це часто виручає і дає можливість дізнаватися не тільки новини про фронт.

"Морально-психологічний стан хлопців середній між критично поганим і критично добрим через те, що ми 2,5 роки воюємо і зовсім не видно, чи буде нам заміна, чи ні. Хлопці теж хочуть відпочити. Одночасно з цим кожен з нас розуміє, що ми тут боронимо свою землю і не хочемо відступати, прагнемо, аби наша земля належала нам, а Україна була прекрасною державою та розвивалася. Ми всі готові боронити свій край до максимуму", – наголосив Отченаш.

Окупанти інколи йдуть штурмувати під дією препаратів

Росіяни йдуть знищувати українську націю і, зі слів командира екіпажу БпЛА "Кара небесна", роблять це свідомо.

Так, вони не хочуть вмирати, але інколи вони штурмують, перебуваючи під певними препаратами. Це стовідсотково, бо ми скидали на них боєприпаси і падало у 20 – 30 сантиметрах від бійців, але вони продовжували рухатися, хоча після 300 – 500 метрів падали, як мертві,

– поділився Отченаш.

Противник бажає знищити Україну і, як підкреслив військовослужбовець, не варто чекати, поки російська армія опустить руки. Отченаш зазначив, що сьогодні основне завдання українців – продовжувати боронити свій край, не сподіваючись на те, що російські солдати будуть чинити бунти всередині своєї армії.

Військовий також зауважив, що за останній період спостерігає, що противник частіше почав здаватися в полон, бо просто вмирати за невідомо які інтереси не хоче.

Кількість охочих йти в бій за Росію зменшується, тому вона змушена закликати своїх корейських "братків" для того, щоб вони допомагали стабілізувати ситуацію на фронті, бо росіяни під час штурмових дій просто не витягують тотального наступу, вони фізично його витягнути не зможуть,

– підсумував Отченаш.

Нагадаємо, командир батальйону "Свобода" Петро Кузик повідомив, що брати російських солдатів у полон стало легше, бо вони самі почали охоче здаватися. Зокрема, така ситуація на Сіверському напрямку. Якщо раніше там воювали в основному підготовлені російські штурмовики, то зараз в полоні ЗСУ можна побачити водіїв та зв'язківців.