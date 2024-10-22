Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. Він також показав відповідні кадри у мережі.

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У Росію прибули військові КНДР

Зафіксовано прибуття північнокорейських військових на військову базу Росії. Швидше за все, це військова частина 44980 127-ї мотострілецької дивізії в селищі Сергєєвка Приморського краю,

– йдеться у повідомленні.

Цей казармовий комплекс – найновіший у Приморському краї. Його відкрили влітку 2022 року, у липні.

За словами Коваленка, окрім суто війни для початку на території Курської, можливо Бєлгородської областей, у прикордонні з Україною, жива корейська сила також буде використовуватися для риття окопів та спорудження інших фортифікацій.

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"Той, хто дотичний до армії знає, що піхота – це не тільки воювати, а ще й дуже багато рити й працювати лопатами. Відповідно, коли хтось риє за тебе, ти можеш воювати. І це також буде функція кндрівських військових", – додав він.

Нагадаємо, 11 жовтня з'явилась інформація про те, що кілька тисяч північнокорейських солдатів проходять підготовку в Росії. Водночас українська розвідка зазначала, що північнокорейські офіцери вже присутні на окупованих територіях.