Как сейчас выглядит "Азовсталь", кого там заметили и почему россияне боятся туда идти

Металлургический комбинат "Азовсталь" остается в оккупированном Мариуполе заброшенным. В таком состоянии он вероятно будет еще много лет, пока город не освободят от российских оккупантов. Однако и после деоккупации на предприятии придется провести огромный объем работ и на это потребуются годы.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко, объяснив, почему именно так спрогнозировал. По его словам, там такой уровень заминирования в результате всего того, что россияне туда бросили и чем выстрелили, что теперь никто не знает, как полностью разминировать предприятие.

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Сталкеры на "Азовстали"

Андрющенко рассказал, что есть определенные фирмы на территории России, которые заходили со своими минерами и саперами на "Азовсталь" и начинали разминировать территорию, вырезать металл оттуда, взвешивать его и рассчитываться с условным его владельцем (с Кадыровым).

За первые 3 месяца они дошли до той точки, когда делать это дальше стало невыгодно, потому что приходится тратить безумный ресурс на разминирование этого комбината, никакое количество этого металла не оправдывает таких затрат,

– объяснил Андрющенко.

По словам руководителя "Центра изучения оккупации", на территории "Азовстали" все усеяно взрывными устройствами, поэтому внутри завода саперы проложили специальные тропинки, но не по всей его территории, а на окраинах.

На "Азовстали" появляются сталкеры, которые выпиливают откуда цветной металл, но делают это на свой страх и риск,

– рассказал Андрющенко

Россияне, с его слов, пытаются гонять этих людей оттуда, потому что на территории завода постоянно кто-то подрывается. Андрющенко подытожил, что комбинат "Азовсталь" стоит мертвым и стал живым напоминанием о том, какую цену заплатили все за Мариуполь.

Как выглядит "Азовсталь" сегодня

Напомним, в оккупированном Мариуполе российские силовики планируют на этой неделе начать зачистки среди населения. Это связано с желанием оккупантов остановить движение сопротивления в городе, представители которого регулярно фиксируют действия россиян, перемещение личного состава российской армии и военной техники, а также их кражи, в частности металла из оккупированного порта Мариуполя.