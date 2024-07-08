В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, оценил атаку по аэродрому.

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Удар по аэродрому

По словам военного эксперта, это чисто военный объект. Аэродром в Мелитополе россияне используют, как основную базу для вертолетов. А также, как оперативный аэродром для российских "сушек", с которого они работают по херсонскому и запорожскому направлениям.

Как раз до 70 – 80 километров дальности в одну и другую сторону. Им просто удобно с этого аэродрома работать,

– отметил Роман Свитан.

"Время подлета примерно до 20 – 30 минут, если самолетом. Вертушкой же тарахтеть где-то примерно до часа в одну сторону. Несмотря на это они используют этот аэродром и, конечно, он для нас он является одной из "жирных целей", – объяснил военный эксперт.

Он добавил, что для ударов надо конкретное расписание по расположению самолетов. То есть ведется интенсивная и кропотливая работа по информации по расположению самолетов: где стоят макеты, а где настоящие. У россиян очень много макетов, ведь пытаются выманить наши дорогие ракеты.

Однако удар по аэродрому состоялся и дальность позволяет по нему работать.

Минус "сушка"

7 июля на фронте уничтожили очередной российский штурмовик Су-25. Вражеский самолет удалось сбить на Покровском направлении.

Роман Свитан отметил, что есть не так много направлений, по которым могут работать Су-25. Им приходится идти на предельно малых высотах. Между тем дальности средств перехвата, которые у нас сейчас есть и которые нам передаются, – до 6 километров.

"Отстреливать самолеты могут с 7 – 8 километров и при этом еще надо угол атаки подобрать. То есть угол подъема носа самолета, чтобы по конкретной баллистической траектории дошла ракета и выполнила боевую задачу", – объяснил военный эксперт.

Он добавил, что на этих пределах 6 – 7 – 8 километров наши войска и перехватывают.