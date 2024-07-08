Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Он отметил, что в Мелитополе на днях также видели детонацию после взрывов, передает 24 Канал.

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Что говорят о взрывах в Мелитополе в ОВА

Федоров отметил, что на территории Мелитополя 7 июля было большое количество взрывов. Все они были в части города, которая расположена вблизи авиагородка.

Это было непосредственно возле нашего мелитопольского аэродрома, который враг использует уже давно, как свою военную базу, где они осуществляют расстановку и хранение вертолетов, где хранят свои боеприпасы, разного рода военную технику,

– сказал чиновник.

Глава Запорожской ОВА отметил, что именно в районе авиабазы вчера после прилетов был огромный пожар, который видела по меньшей мере половина города Мелитополь. А также там продолжалась небольшой промежуток времени детонация, которую также фиксировали жители восточной части города.

"Это одна из крупнейших военных баз врага на территории временно оккупированного Мелитополя. И именно наш аэродром враг использует для хранения того, что потом быстро направляется непосредственно на запорожскую линию фронта", – объяснил Федоров.

Ранее в сети сообщали, что Мелитополь могли атаковать ракетами. Очевидцы фиксировали по меньшей мере три точных прилета в городе, а оккупанты заявили о ракете атаку и "работу ПВО".