Активность на Запорожье может быть в частности связана с тем, что должна заработать на полную мощность железная дорога, которую построили россияне на оккупированных территориях. Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что один из важных целей украинских сил – стратегические логистические пути врага.

К теме Специальная акция: в Мелитополе два взрыва уничтожили оккупантов и их технику

Надо работать системно

Именно этими путями оккупанты осуществляют поставки боеприпасов, техники, а также перевозки живой силы.

Поэтому будем нейтрализовать все ветки железных дорог, которые строят оккупанты. Однако это будет происходить в тот период, когда будет высокий уровень готовности этих логистических объектов. А также, когда по ним враг уже будет доставлять в Запорожскую область и живую силу, и технику,

– отметил генерал армии.

В частности в районе Мелитополя и Токмака в ближайшее время будут проходить операции по нейтрализации новых поставок врага в Работино и Вербовое. Именно там россияне пытаются осуществлять мощные атаки с целью завоевания новых позиций.

Однако под ударами враг не сможет пополнять свои ресурсы. Это очень правильная тактика украинских сил, и она должна приобрести массовый характер,

– подчеркнул Маломуж.

Кроме того, надо работать системно и формировать карту логистических путей противника, чтобы атаковать цели не только в Мелитополе, а по всей Донецкой и Луганской областях.

"Согласно этой карте нужно уничтожать всю логистику врага, его новые группировки, потому что Россия формирует еще одну армию. Эти силы и средства в ближайшие месяцы будут поступать на фронт", – отметил он.

Это даст пространство для работы

Напомним, что украинские силы продолжают наносить удары по важным военным объектам врага. В Новолуганском Донецкой области 6 июля наши защитники уничтожили российскую автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель".

"Эта станция создает помехи для наших радиолокационных систем, в частности, наведения дронов, особенно в зоне боевых действий. Ее уничтожение дает пространство для работы наших дроновых войск, артиллерии, управляемых радиоэлектронных систем, направленных на поражение врага", – пояснил Николай Маломуж.