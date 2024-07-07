Активність на Запоріжжі може бути зокрема пов'язана з тим, що має запрацювати на повну потужність залізниця, яку побудували росіяни на окупованих територіях. Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зазначивши, що один з важливих цілей українських сил – стратегічні логістичні шляхи ворога.

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Треба працювати системно

Саме цими шляхами окупанти здійснюють постачання боєприпасів, техніки, а також перевезення живої сили.

Тому будемо нейтралізовувати всі гілки залізниць, які будують окупанти. Однак це відбуватиметься у той період, коли буде високий рівень готовності цих логістичних об'єктів. А також, коли по них ворог вже доставлятиме у Запорізьку область і живу силу, і техніку,

– зауважив генерал армії.

Зокрема в районі Мелітополя та Токмака найближчим часом проходитимуть операції щодо нейтралізації нових постачань ворога до Роботиного та Вербового. Саме там росіяни намагаються здійснювати потужні атаки з метою завоювання нових позицій.

Однак під ударами ворог не зможе поповнювати свої ресурси. Це дуже правильна тактика українських сил, і вона має набути масового характеру,

– підкреслив Маломуж.

Крім того, треба працювати системно та формувати карту логістичних шляхів противника, щоб атакувати цілі не тільки в Мелітополі, а по всій Донецькій та Луганській областях.

"Відповідно до цієї карти потрібно нищити всю логістику ворога, його нові угрупування, тому що Росія формує ще одну армію. Ці сили та засоби найближчими місяцями поступатимуть на фронт", – відзначив він.

Це дасть простір для роботи

Нагадаємо, що українські сили продовжують завдавати ударів по важливих воєнних об'єктах ворога. У Новолуганському Донецької області 6 липня наші захисники знищили російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель".

"Ця станція створює перешкоди для наших радіолокаційних систем, зокрема, наведення дронів, особливо в зоні бойових дій. Її знищення дає простір для роботи наших дронових військ, артилерії, керованих радіоелектронних систем, спрямованих на ураження ворога", – пояснив Микола Маломуж.